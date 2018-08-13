Sosyetik işadamı Erkut Soyak ve sevgilisi Ayşe San'ın Bodrum tatili tam gaz sürüyor. Önceki gün Türkbükü'nde demirli teknelerinde görüntülenen çift, teknenin arka kısmında çocukları ile ilgilendi. Ayşe Hanım, her zamanki gibi kusursuz fiziğiyle de profesyonel mankenleri gölgede bıraktı.
Hayat onlara güzel
Etiketler: Bodrum
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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