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Hayat onlara güzel

Hayat onlara güzel
Sosyetik işadamı Erkut Soyak ve sevgilisi Ayşe San'ın tatili tam gaz sürüyor. Önceki gün Türkbükü'nde demirli teknelerinde görüntülenen çift, teknenin arka kısmında çocukları ile ilgilendi. Ayşe Hanım, her zamanki gibi kusursuz fiziğiyle de profesyonel mankenleri gölgede bıraktı.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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