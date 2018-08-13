Hadise hapsi

Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimiyle zor anlar yaşayan Hadise, Antalya konserinde şaşırttı. Para mevzuları nedeniyle kardeşi Derya ve ablası Hülya ile de arasının açıldığı konuşulan popçu, özel yaşamındaki mutsuzluğunu işleriyle unutmaya çalışıyor. Geçtiğimiz akşam Manavgat'ta hayranlarıyla buluşan Hadise'nin konserinde güvenlik önlemini üst düzeye taşıması dikkat çekti.
Sahnenin önüne 2 metrelik demir parmaklıklar koyduran Hadise, hayranlarıyla kafesi andıran güvenlik bariyerinin ardından selamlaştı. Popçuya dokunmaya çalışan sevenlerinin kafesin arkasından çaresizce ellerini uzatması sosyal medyaya damgaya vurdu. "Sanki konsere değil hapishaneye gittiler. Hadise'nin bu yaptığı düpedüz saygısızlık" diye tepki gösterdi.
Sahnenin önüne 2 metrelik demir parmaklıklar koyduran Hadise, hayranlarıyla kafesi andıran güvenlik bariyerinin ardından selamlaştı. Popçuya dokunmaya çalışan sevenlerinin kafesin arkasından çaresizce ellerini uzatması sosyal medyaya damgaya vurdu. "Sanki konsere değil hapishaneye gittiler. Hadise'nin bu yaptığı düpedüz saygısızlık" diye tepki gösterdi.
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