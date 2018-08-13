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  • 13.08.2018
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hapsi

Geçtiğimiz akşam ’da sahne alan , aldırdığı güvenlik önlemiyle ‘Pes’ dedirtti. , sevenlerine demir parmaklık ardından seslendi

Hadise hapsi
Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimiyle zor anlar yaşayan Hadise, Antalya konserinde şaşırttı. Para mevzuları nedeniyle kardeşi Derya ve ablası Hülya ile de arasının açıldığı konuşulan , özel yaşamındaki mutsuzluğunu işleriyle unutmaya çalışıyor. Geçtiğimiz akşam Manavgat'ta hayranlarıyla buluşan Hadise'nin konserinde güvenlik önlemini üst düzeye taşıması dikkat çekti.



Sahnenin önüne 2 metrelik demir parmaklıklar koyduran , hayranlarıyla kafesi andıran güvenlik bariyerinin ardından selamlaştı. Popçuya dokunmaya çalışan sevenlerinin kafesin arkasından çaresizce ellerini uzatması sosyal medyaya damgaya vurdu. "Sanki konsere değil hapishaneye gittiler. Hadise'nin bu yaptığı düpedüz saygısızlık" diye tepki gösterdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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