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feneri!

Süreyya Yalçın, bronzluğun limitini aştı. Önceki akşam VIP minibüsünden bu kareyi paylaşan sosyetik ikoncan için "Gündüz feneri" esprisi yapıldı.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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