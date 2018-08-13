Süreyya Yalçın, bronzluğun limitini aştı. Önceki akşam VIP minibüsünden bu kareyi paylaşan sosyetik ikoncan için "Gündüz feneri" esprisi yapıldı.
Gündüz feneri!
Etiketler: Süreyya Yalçın , Gündüz
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
Süreyya Yalçın, bronzluğun limitini aştı. Önceki akşam VIP minibüsünden bu kareyi paylaşan sosyetik ikoncan için "Gündüz feneri" esprisi yapıldı.
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