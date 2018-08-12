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Plaj tedbiri

Plaj tedbiri
İpek Köse'nin ailesiyle çıktığı tatili sürüyor. Geçtiğimiz gün X Beach'in iskelesinde objektife yansıyan 2 çocuk annesi tasarımcı, bikinili görüntülenmemek için pareosuna sarındı. Köse, taşınabilir şarj cihazını da yanından ayırmadı.

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