Plaj tedbiri

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ailesiyle çıktığı Bodrum
tatili sürüyor.
Geçtiğimiz gün X
Beach'in iskelesinde
objektife yansıyan
2 çocuk annesi
tasarımcı, bikinili
görüntülenmemek
için pareosuna
sarındı. Köse,
taşınabilir şarj
cihazını da yanından
ayırmadı.
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