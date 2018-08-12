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Hollywood Pınar’ı

Türk müzisyen , Hollywood’u kendine hayran bıraktı. ’ın filmine de müzik yapan Toprak, ve ’ın da dikkatini çekti

Hollywood Pınar’ı
Captain Marvel filminin müzikleri için California'da yaşayan , teklif gitti. Toprak da teklifi kabul etti. The Lightkeepers filmi ve 2011'de ise The Wind Gods belgeseli için ödül kazanan Pınar Toprak, Lightkeepers için kazandığı ödül, onu IFMCA Ödülü'nü kazanan ilk kadın olma unvanına kavuşturunca Hollywood'da tanındı. 34 yaşındaki Toprak'ın çalışmalarına Hollywood'un efsane oyuncularından Oscar ödüllü Julia Robert ve 'ın da dikkatini çekti. Muzik konusunda özel bir yeteneği olduğu eleştirmenler tarafından da doğrulanan Toprak, Marvel'ın ilk kadın süper kahraman filminin müziklerinin bir kadının elinden çıkacak olması nedeniyle de aynıca gururlu. 'da doğan Pınar Toprak, İstanbul Devlet Konservatuarı'nda keman, ses, klasik gitar ve kompozisyon eğitimi aldı. 1997 yılında, Pınar Toprak Chicago'ya taşındı ve müzik çalışmalarına devam etti. Sonra Berklee College of Music'te okuyan ve film notlarında lisans derecesi alan Pınar Toprak, 'tan davet aldı ve zirve yürüyüşü başladı.



FİLM DÜNYASININ KALBİNDE YAŞIYOR
PINAR TOPRAK: California çok özel bir yer. Los Angeles da, film dünyasının kalbi. Film olunca, müzik de yanında duruyor. Burada başarılı olmak için çok çalışmanız gerekiyor. Los Angeles'ın bir parçası olmak çok kolay değil elbette. Ben de müzik konusunda çok daha ileriye gitmek istiyorum. Aldığım ödüller de doğru yolda olduğumu gösteriyor...



ROBERTS VE JOHANSSON: Beyaz Perdenin yıldızlarından , Pınar için, "Özel bir yetenek" derken, bir başka güzel Scarlett Johansson da, Türk müzisyenin son derece başarılı olduğunu söyledi.
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