Hollywood Pınar’ı

Marvel filminin müzikleri için California'da yaşayan Pınar Toprak , teklif gitti. Toprak da teklifi kabul etti. The Lightkeepers filmi ve 2011'de ise The Wind Gods belgeseli için ödül kazanan Pınar Toprak, Lightkeepers için kazandığı ödül, onu IFMCA Ödülü'nü kazanan ilk kadın olma unvanına kavuşturunca Hollywood'da tanındı. 34 yaşındaki Toprak'ın çalışmalarına Hollywood'un efsane oyuncularından Oscar ödüllü Julia Robert ve Scarlett Johansson 'ın da dikkatini çekti. Muzik konusunda özel bir yeteneği olduğu eleştirmenler tarafından da doğrulanan Toprak, Marvel'ın ilk kadın süper kahraman filminin müziklerinin bir kadının elinden çıkacak olması nedeniyle de aynıca gururlu. İstanbul 'da doğan Pınar Toprak, İstanbul Devlet Konservatuarı'nda keman, ses, klasik gitar ve kompozisyon eğitimi aldı. 1997 yılında, Pınar Toprak Chicago'ya taşındı ve müzik çalışmalarına devam etti. Sonra Berklee College of Music'te okuyan ve film notlarında lisans derecesi alan Pınar Toprak, Los Angeles 'tan davet aldı ve zirve yürüyüşü başladı.California çok özel bir yer. Los Angeles da, film dünyasının kalbi. Film olunca, müzik de yanında duruyor. Burada başarılı olmak için çok çalışmanız gerekiyor. Los Angeles'ın bir parçası olmak çok kolay değil elbette. Ben de müzik konusunda çok daha ileriye gitmek istiyorum. Aldığım ödüller de doğru yolda olduğumu gösteriyor...Beyaz Perdenin yıldızlarından Julia Roberts , Pınar için, "Özel bir yetenek" derken, bir başka güzel Scarlett Johansson da, Türk müzisyenin son derece başarılı olduğunu söyledi.