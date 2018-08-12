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Gülmek lazım

Gülmek lazım
Aşklarına ikinci kez şans veren Çiğdem Batur ve Onur Gülmek, Bozcaada'da tatile çıktı. İkilinin sosyal medyada paylaştığı bu poz binlerce beğeni aldı. Hayranları, Batur'a "Sevgilin gülüyor. Keşke sen de gülseydin" diye seslendi.

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