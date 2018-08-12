Bir Zamanlar Çukurova heyecan yarattı

'Dizi atv'de izlenir' sloganının hakkını veren Türkiye'nin kanalı atv'de yeni sezonda ekrana gelecek olan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi şimdiden fragmanıyla sosyal medyaya damga vurdu.



Başrollerinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova'nın fragmanı 48 saatte 1 milyon 250 bin kişi tarafından izlenerek büyük merak uyandırdı.