İrem Derici, önceki gün Bodrum'da enerjisiyle yüzleri gülümsetti. Çilek Beach'de hayranlarıyla buluşan popçu, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Derici, mimikleriyle de binbir surat gibiydi…
Yeni albümü 'Sabıka Kaydı'nın gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten şarkıcı, sağlığının da yerinde olduğunu söyledi. 31 yaşındaki popçu, "Geçen hafta chek-up yaptırdım. Doktor 'Maşallah yeni doğmuş bebek gibisin' dedi" diye konuştu.
İrem Derici, neşesiyle olduğu kadar şekilden şekle soktuğu yüzüyle de çevredekileri gülümsetti.
Popçu, Barış Murat Yağcı'nın 'Beni kullandı' açıklaması içinse 'Takmıyorum, takmayacağım. Kimsenin yanına bırakmayacağım" diye şarkı söyledi.
Yeni albümü 'Sabıka Kaydı'nın gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten şarkıcı, sağlığının da yerinde olduğunu söyledi. 31 yaşındaki popçu, "Geçen hafta chek-up yaptırdım. Doktor 'Maşallah yeni doğmuş bebek gibisin' dedi" diye konuştu.
İrem Derici, neşesiyle olduğu kadar şekilden şekle soktuğu yüzüyle de çevredekileri gülümsetti.
Popçu, Barış Murat Yağcı'nın 'Beni kullandı' açıklaması içinse 'Takmıyorum, takmayacağım. Kimsenin yanına bırakmayacağım" diye şarkı söyledi.
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