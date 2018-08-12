Arkadaş kalkanı

Yıllardır bikinili görüntü vermemek için çabalayan Ebru Gündeş, bu kuralını önceki gün de bozmadı. Bodrum Mandarin Oriental Otel'de kızı Alara ile tatil yapan Gündeş, Blue Beach'te arkadaşlarıyla oturduğu sırada objektifleri fark edince gerildi.
Gündeş'in imdadına yanındakiler koştu. 43 yaşındaki sanatçının önünde etten duvar ören arkadaşları muhabirlerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Makyajsız yüzüyle dikkat çeken Ebru Gündeş, kısa süre sonra kızıyla birlikte odasına çekildi.
Doğan SAVAŞ
Gündeş'in imdadına yanındakiler koştu. 43 yaşındaki sanatçının önünde etten duvar ören arkadaşları muhabirlerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Makyajsız yüzüyle dikkat çeken Ebru Gündeş, kısa süre sonra kızıyla birlikte odasına çekildi.
Doğan SAVAŞ
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