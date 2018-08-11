Yıldızlı gönderme

Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimiyle sarsılan Hadise, ikinci şoku ise ablası Hülya'dan gördüğü tepkiyle yaşamıştı. Olayın ardından ünlü popçuyla olan pozlarını instagram'dan silen Hülya Açıkgöz, önceki gün ise yine Hadise'yi hedef aldı.
PARA KRİZİ Mİ?
Abla Açıkgöz, İngilizce şu sözü paylaştı: "Bir yıldız değilim ve olmak da istemiyorum. Yıldızlar kayar. Ben ekstra sıradan bir işi olan sıradan bir insanım." Ünlü şarkıcıya taş atan abla ile Hadise arasındaki krizin nedeniyle ilgili de ilginç iddialar atıldı. Annesinin 70 bin liralık hastane masrafını sigortadan karşılamak isteyen Hülya Açıkgöz, olumsuz yanıt alınca Hadise'ye ulaştı. Ünlü popçu da şehir dışında olduğu için bu parayı ablasından ödemesini rica etti. Olumsuz yanıt alan abla da Hadise'ye restini çekti.
PARA KRİZİ Mİ?
Abla Açıkgöz, İngilizce şu sözü paylaştı: "Bir yıldız değilim ve olmak da istemiyorum. Yıldızlar kayar. Ben ekstra sıradan bir işi olan sıradan bir insanım." Ünlü şarkıcıya taş atan abla ile Hadise arasındaki krizin nedeniyle ilgili de ilginç iddialar atıldı. Annesinin 70 bin liralık hastane masrafını sigortadan karşılamak isteyen Hülya Açıkgöz, olumsuz yanıt alınca Hadise'ye ulaştı. Ünlü popçu da şehir dışında olduğu için bu parayı ablasından ödemesini rica etti. Olumsuz yanıt alan abla da Hadise'ye restini çekti.
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