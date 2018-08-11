Güzelliği ve lüks hayatıyla hemcinslerini kıskandıran Sara Sampaio'dan hastalık itirafı... 'Trikotilomani' olarak bilinen 'saç koparma hastalığına' yakalanan 27 yaşındaki Victoria's Secret meleği, "Nedeni psikolojik olan bu rahatsızlığımla ne yaptıysam baş edemiyorum" dedi.
Yaralı melek
Etiketler: Sara Sampaio , Trikotilomani , nedeni
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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