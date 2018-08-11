Bu sezon lahmacunun 55, ayranın ise 28 liraya satıldığı Türkbükü Maçakızı'nda ödenen hesap, sosyal medyanın gündeminde… Sosyete ve Beyaz Türkler'in hınca hınç doldurduğu mekanın fiyatları "Türkbükü usulü söğüş!" dedirtti.
Türkbükü söğüşü!
Maça Kızı’ndaki ‘Havuç ile salatalığın’ fiyatı, 55 liralık lahmacun ile 28 liralık ayranın şöhretini bile solladı. Menüye bir söğüş havucu 35; söğüş salatalığı ise 28 lira olarak yazan işletmeciler, çayda da kazıklama sınırını aştı. Bodrum Türkbükü’ndeki sosyetik mekanda bir küçük bardak çay tam 18 lira!
Etiketler: Maça Kızı , Kate Moss , Naomi Campbell , Bodrum , Sosyal medya , TL
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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