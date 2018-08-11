Türkbükü söğüşü!





Bu sezon lahmacunun 55, ayranın ise 28 liraya satıldığı Türkbükü Maçakızı'nda ödenen hesap, sosyal medyanın gündeminde… Sosyete ve Beyaz Türkler'in hınca hınç doldurduğu mekanın fiyatları "Türkbükü usulü söğüş!" dedirtti.