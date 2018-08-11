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İyİ günde kötü günde

Dün ateşlenen ’i ’da tatil yaptığı aşkı , hastaneye götürdü. Törer, serum takılan sevgilisinin yanından hiç ayrılmadı

İyİ günde kötü günde
Gülben Ergen, önceki sabah sevgilisi Burak Törer'le Gündoğan'da deniz keyfi yaptı. Bir süre önce küçük bir operasyon geçiren aşkıyla yakından ilgilenen ünlü sanatçı, dün ise kendi rahatsızlandı.




Soğuk algınlığına bağlı olarak hastaneye giden 'e serum takıldı. de sevgilisinin hastanede yatarken fotoğrafını paylaşıp "İyi günde, kötü günde" notu düştü.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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