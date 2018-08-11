İyİ günde kötü günde

Gülben Ergen, önceki sabah sevgilisi Burak Törer'le Gündoğan'da deniz keyfi yaptı. Bir süre önce küçük bir operasyon geçiren aşkıyla yakından ilgilenen ünlü sanatçı, dün ise kendi rahatsızlandı.
Soğuk algınlığına bağlı olarak hastaneye giden Gülben Ergen'e serum takıldı. Burak Törer de sevgilisinin hastanede yatarken fotoğrafını paylaşıp "İyi günde, kötü günde" notu düştü.
Soğuk algınlığına bağlı olarak hastaneye giden Gülben Ergen'e serum takıldı. Burak Törer de sevgilisinin hastanede yatarken fotoğrafını paylaşıp "İyi günde, kötü günde" notu düştü.
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