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gibi gençlik

Gül gibi gençlik
Önceki gün Türkbükü Mavi Otel'de deniz keyfi yapan Gül Dürüst, ilerleyen yaşına rağmen koruduğu fit vücuduyla dikkat çekti.



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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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