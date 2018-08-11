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Dünya başıma yıkılmıştı!

Dünya başıma yıkılmıştı!
Özlem , Nager sendromu hastası Daniel'in 16. yaşını yıllar önce çekilen bir kareyle kutladı. Kaymaz, fotoğrafın altına şöyle yazdı: "Dünyanın başıma yıkıldığını sandığım, şimdilerde ise değiştiren mucize olduğunu düşündüğüm bu küçük dev adamın aramıza katıldığı gün! Bu fotoğraf, ilk kez Avrupa içi kısa bir uçak seyahati öncesi... Baksanıza nasıl sarılmışım. Hayatı yaşamayı seç, hiç vazgeçme... çünkü buna değer."



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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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