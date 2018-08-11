Özlem Kaymaz, Nager sendromu hastası Daniel'in 16. yaşını yıllar önce çekilen bir kareyle kutladı. Kaymaz, fotoğrafın altına şöyle yazdı: "Dünyanın başıma yıkıldığını sandığım, şimdilerde ise dünyamı değiştiren mucize olduğunu düşündüğüm bu küçük dev adamın aramıza katıldığı gün! Bu fotoğraf, ilk kez Avrupa içi kısa bir uçak seyahati öncesi... Baksanıza nasıl sarılmışım. Hayatı yaşamayı seç, hiç vazgeçme... çünkü buna değer."
Dünya başıma yıkılmıştı!
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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