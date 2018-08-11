Rol aldığı dizi, film ve reklamlardan milyonlarca lira kazanan Kıvanç Tatlıtuğ, mütevazı kişiliğiyle bir kez daha gönülleri fethetti. Doğaya olan sevgisiyle bilinen yakışıklı oyuncu, önceki gün kendisi gibi sosyal sorumluluk projelerine duyarlı olan eşi Başak Dizer'le alkışlanacak bir harekete imza attı. Ünlü çift, Dr. Ali Fuat Canbolat başkanlığındaki EKAD'ın kampına gönüllü olarak katıldı.
Doğal star!
Kıvanç Tatlıtuğ, nesli tükenmekte olan caretta caretta’lar için seferber oldu. Önceki gün eşi Başak Dizer’le Antalya’daki kampa gönüllü olarak katılan ünlü oyuncu, yuvalarından çıkan yavruların güvenle denize ulaşması için çabaladı
Rol aldığı dizi, film ve reklamlardan milyonlarca lira kazanan Kıvanç Tatlıtuğ, mütevazı kişiliğiyle bir kez daha gönülleri fethetti. Doğaya olan sevgisiyle bilinen yakışıklı oyuncu, önceki gün kendisi gibi sosyal sorumluluk projelerine duyarlı olan eşi Başak Dizer'le alkışlanacak bir harekete imza attı. Ünlü çift, Dr. Ali Fuat Canbolat başkanlığındaki EKAD'ın kampına gönüllü olarak katıldı.
Etiketler: Kıvanç Tatlıtuğ , başak dizer , Antalya , Caretta Caretta
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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