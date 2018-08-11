Doğal star!

aldığı dizi, film ve reklamlardan milyonlarca lira kazananmütevazı kişiliğiyle bir kez daha gönülleri fethetti. Doğaya olan sevgisiyle bilinen yakışıklı oyuncu, önceki günolanalkışlanacak bir harekete imza attı. Ünlü çift,başkanlığındakikampına gönüllü olarak katıldı.