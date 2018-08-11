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  1. Aşka mahkum
  2. Babasını tanımıyor

Doğal star!

, nesli tükenmekte olan ’lar için seferber oldu. Önceki gün eşi ’le ’daki kampa gönüllü olarak katılan ünlü oyuncu, yuvalarından çıkan yavruların güvenle denize ulaşması için çabaladı



Rol aldığı dizi, film ve reklamlardan milyonlarca lira kazanan Kıvanç Tatlıtuğ, mütevazı kişiliğiyle bir kez daha gönülleri fethetti. Doğaya olan sevgisiyle bilinen yakışıklı oyuncu, önceki gün kendisi gibi sosyal sorumluluk projelerine duyarlı olan eşi Başak Dizer'le alkışlanacak bir harekete imza attı. Ünlü çift, Dr. Ali Fuat Canbolat başkanlığındaki EKAD'ın kampına gönüllü olarak katıldı.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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