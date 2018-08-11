Dünyanın en gözde çiftleri arasında yer alan Chloe Green ile Jeremy Meeks, Türkiye'ye demir attı. Hapiste çekilen fotoğrafıyla bir anda şöhret olan Meeks, geçtiğimiz yıl tatil için geldiği Bodrum'da Topshop'un veliahtı güzelle aşk yaşamaya başladı. Sosyetik sevgilisi uğruna eşinden boşanan 'dünyanın en yakışıklı mahkumu', anlaşılan ülkemizin uğuruna inandı.
Aşka mahkum
Dünyanın en yakışıklı mahkumu olarak ünlenen Jeremy Meeks ile Topshop’un varisi nişanlısı Chloe Green, ülkemize demir attı. Günlerdir aşkına ait 150 milyon dolarlık yatla Bodrum, Marmaris ve Göcek’i gezen Meeks, önceki gün de çocuğunun annesine elleriyle güneş yağı sürdü
Dünyanın en gözde çiftleri arasında yer alan Chloe Green ile Jeremy Meeks, Türkiye'ye demir attı. Hapiste çekilen fotoğrafıyla bir anda şöhret olan Meeks, geçtiğimiz yıl tatil için geldiği Bodrum'da Topshop'un veliahtı güzelle aşk yaşamaya başladı. Sosyetik sevgilisi uğruna eşinden boşanan 'dünyanın en yakışıklı mahkumu', anlaşılan ülkemizin uğuruna inandı.
Etiketler: ABD , Türkiye , Marmaris , Bodrum , Lewis Hamilton , Jeremy Meeks , Chloe Green
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.