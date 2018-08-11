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Aşka mahkum

Dünyanın en yakışıklı mahkumu olarak ünlenen ile Topshop’un varisi nişanlısı , ülkemize demir attı. Günlerdir aşkına ait 150 milyon dolarlık yatla , ve Göcek’i gezen Meeks, önceki gün de çocuğunun annesine elleriyle güneş yağı sürdü



Dünyanın en gözde çiftleri arasında yer alan Chloe Green ile Jeremy Meeks, Türkiye'ye demir attı. Hapiste çekilen fotoğrafıyla bir anda şöhret olan Meeks, geçtiğimiz yıl tatil için geldiği Bodrum'da Topshop'un veliahtı güzelle aşk yaşamaya başladı. Sosyetik sevgilisi uğruna eşinden boşanan 'dünyanın en yakışıklı mahkumu', anlaşılan ülkemizin uğuruna inandı.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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