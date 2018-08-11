Aşka mahkum

en gözde çiftleri arasında yer alanTürkiye'ye demir attı. Hapiste çekilen fotoğrafıyla bir anda şöhret olan Meeks, geçtiğimiz yıl tatil için geldiğigüzelle aşk yaşamaya başladı. Sosyetik sevgilisi uğruna eşinden boşanan 'dünyanın en yakışıklı mahkumu', anlaşılaninandı.