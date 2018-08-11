Güçlü sesiyle beğeni toplayan Funda Arar, 12. albümü 'Arabesk'i görücüye çıkardı. Febyo Taşel, yılların eskitemediği şarkıları yeniden düzenlerken; eşi Arar da kendi tarzıyla okudu. Albümün tek yeni şarkısı olan 'Sor'a klip çeken şarkıcı, depresif ve asi bir kadın olarak kamera karşısına geçti.
Asi Funda
Etiketler: funda arar
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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