Yol Durumu
  1. MFÖ oynattı!
  2. Türk gelini

Asi Funda

Asi Funda
Güçlü sesiyle beğeni toplayan Funda Arar, 12. albümü 'Arabesk'i görücüye çıkardı. Febyo Taşel, yılların eskitemediği şarkıları yeniden düzenlerken; eşi Arar da kendi tarzıyla okudu. Albümün tek yeni şarkısı olan 'Sor'a klip çeken şarkıcı, depresif ve asi bir kadın olarak kamera karşısına geçti.
Etiketler:
  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar