Güçlü sesiyle beğeni toplayan Funda Arar, 12. albümü 'Arabesk'i görücüye çıkardı. Febyo Taşel, yılların eskitemediği şarkıları yeniden düzenlerken; eşi Arar da kendi tarzıyla okudu. Albümün tek yeni şarkısı olan 'Sor'a klip çeken şarkıcı, depresif ve asi bir kadın olarak kamera karşısına geçti.