Kadın kanserleri alanında faaliyet yürüten Pembe İzler Derneği'nin başlattığı 'Pembe Rota' projesi, Bodrum'daki bir davetle üyelerini buluşturdu. Davet, Öykü - İlhan Karadeniz'in eşsiz manzaralı evindeydi.
Sosyetenin 'Pembe' gecesi
Kadın kanserleri alanında faaliyet yürüten Pembe İzler Derneği'nin başlattığı 'Pembe Rota' projesi, Bodrum'daki bir davetle üyelerini buluşturdu. Davet, Öykü - İlhan Karadeniz'in eşsiz manzaralı evindeydi.
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.