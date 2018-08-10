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Sosyetenin 'Pembe' gecesi



Kadın kanserleri alanında faaliyet yürüten Pembe İzler Derneği'nin başlattığı 'Pembe Rota' projesi, Bodrum'daki bir davetle üyelerini buluşturdu. Davet, Öykü - İlhan Karadeniz'in eşsiz manzaralı evindeydi.
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