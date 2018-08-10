Yol Durumu
  1. Sosyetenin 'Pembe' gecesi
  2. Nankörlük!

O eski halinden eser yok şimdi!

O eski halinden eser yok şimdi!
Bir dönemin en zengin işadamlarından Sinan Serter, önceki gün tatilinde görüntülendi. Yaşadığı ekonomik olaylardan sonra iflas eden Serter, bu olayın ardından çocuğunun annesi Özlem Yıldız'dan da boşanmıştı.

Geçmiş yıllarda Bodrum'da lüks yatıyla demirleyen , önceki gün ise Türkbükü'nde arkadaşına ait mütevazı bir yelkenli içinde objektiflere takıldı.



Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar