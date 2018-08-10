O eski halinden eser yok şimdi!

Bir dönemin en zengin işadamlarından Sinan Serter, önceki gün Bodrum tatilinde görüntülendi. Yaşadığı ekonomik olaylardan sonra iflas eden Serter, bu olayın ardından çocuğunun annesi Özlem Yıldız'dan da boşanmıştı.
Geçmiş yıllarda Bodrum'da lüks yatıyla demirleyen Sinan Serter, önceki gün ise Türkbükü'nde arkadaşına ait mütevazı bir yelkenli içinde objektiflere takıldı.
Geçmiş yıllarda Bodrum'da lüks yatıyla demirleyen Sinan Serter, önceki gün ise Türkbükü'nde arkadaşına ait mütevazı bir yelkenli içinde objektiflere takıldı.
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