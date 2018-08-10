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Evcen’e övgü

Evcen’e övgü
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, önceki gün Zorlu çıkışı görüntülendi. Özçivit, 'IMDb starmetre listesinde' en iyi 100 oyuncu arasına giren eşine "O en güzelini hak ediyor" diyerek iltifat etti.
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