Evcen’e övgü

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çifti, önceki
gün Zorlu AVM
çıkışı
görüntülendi.
Özçivit, 'IMDb
starmetre
listesinde' en
iyi 100 oyuncu
arasına giren
eşine "O en güzelini hak ediyor"
diyerek
iltifat etti.
kalan karakter 1000
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