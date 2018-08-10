Bikini koruması

ile aşk yaşayanönceki güngörüntülendi. Bir arkadaşıyla iskeleye giden sosyetik güzel, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince şoke oldu.Aysen Sabancı,Sabancı, tam denize girmek üzereyken gazetecileri görünce giyinip mekandan ayrıldı.