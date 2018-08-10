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Bikini koruması

Bikini koruması
Sanatçı Mirkelam ile aşk yaşayan Aysen Sabancı, önceki gün Türkbükü Maçakızı Otel'de görüntülendi. Bir arkadaşıyla iskeleye giden sosyetik güzel, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince şoke oldu. Bikinili görüntü vermek istemeyen Aysen Sabancı, mekanı terk etti.



Sabancı, tam denize girmek üzereyken gazetecileri görünce giyinip mekandan ayrıldı.
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