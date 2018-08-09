Önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takılan Yasemin Özilhan, yine şıklığıyla dikkat çekti. Son dönemde tasarımcı kişiliğiyle de ön plana çıkan sosyetik güzel, 1870 liralık LoveShackFancy marka elbisesi ve 1650 liralık Agraf marka çantasıyla yaz rüzgarı estirdi... Güneş gözlüğü tutkunu olan Yasemin Özilhan, bu kuralını da bozmadı.
Şıklığın resmini çizdi
Etiketler: Yasemin Özilhan , AVM
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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