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Şıklığın resmini çizdi

Şıklığın resmini çizdi
Önceki gün Zorlu 'de objektiflere takılan Yasemin Özilhan, yine şıklığıyla dikkat çekti. Son dönemde tasarımcı kişiliğiyle de ön plana çıkan sosyetik güzel, 1870 liralık LoveShackFancy marka elbisesi ve 1650 liralık Agraf marka çantasıyla yaz rüzgarı estirdi... Güneş gözlüğü tutkunu olan , bu kuralını da bozmadı.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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