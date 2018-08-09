Birçok ünlü isim pahalı beach'lerde boy gösterirken ekranların güzel oyuncusu Fulya Zenginer, mütevazı bir tatili tercih etti. Ege'deki ıssız bir koyda çadır kuran ünlü oyuncu, önceki gün iki köpeğiyle de paylaştığı bu kareyle "Ekonomik tatilin huzuru" dedirtti.
Mütevazı mutluluk
Etiketler: Fulya Zenginer , mütevazi
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.