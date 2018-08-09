Mütevazı mutluluk

Birçok ünlü isim pahalı beach'lerde boy gösterirken ekranların güzel oyuncusu Fulya Zenginer, mütevazı bir tatili tercih etti. Ege'deki ıssız bir koyda çadır kuran ünlü oyuncu, önceki gün iki köpeğiyle de paylaştığı bu kareyle "Ekonomik tatilin huzuru" dedirtti.