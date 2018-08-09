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’den keyifli poz

Dinçgör’den keyifli poz
Şebnem Dinçgör, sevgilisi Melih Özkan ile İtalyan asıllı ABD'li milyoner Marcantonio Rota'nın lüks teknesine misafir oldu. , küçük botla tekneye giderken keyfine diyecek yoktu.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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