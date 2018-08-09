Dinçgör’den keyifli poz

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sevgilisi Melih Özkan
ile İtalyan asıllı
ABD'li
milyoner Marcantonio Rota'nın
lüks
teknesine misafir
oldu. Dinçgör
, küçük
botla tekneye giderken
keyfine diyecek yoktu.
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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