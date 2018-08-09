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’da huzur buldu

Bodrum’da huzur buldu
Moda dünyasında sağlam adımlarla ilerleyen Burcu Erçil, kendi tasarımlarıyla Şamdan Plus dergisine poz verdi. Bodrum'daki yazlık evinde objektif karşısına geçen sosyetik güzel, "Burası huzur ve dinginlik istediğimde geldiğim yer" dedi.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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