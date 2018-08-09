Moda dünyasında sağlam adımlarla ilerleyen Burcu Erçil, kendi tasarımlarıyla Şamdan Plus dergisine poz verdi. Bodrum'daki yazlık evinde objektif karşısına geçen sosyetik güzel, "Burası huzur ve dinginlik istediğimde geldiğim yer" dedi.
Bodrum’da huzur buldu
Etiketler: Bodrum
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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