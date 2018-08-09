Baba destek!

Bekir Aksoy'un geçtiğimiz gün oğlu Emir'i Bodrum'da havaya atıp tutarken çekilen fotoğrafları bazıları tarafından eleştirildi. Nişantaşı City's'de görüntülenen Aksoy'un eski eşi Derya Çavuşoğlu, oğlunun babasına destek çıktı.
Emir'i Bekir Aksoy'a gözü kapalı teslim ettiğini söyleyen anne Çavuşoğlu, "Hangi anne-baba çocuğunu tehlikeye atmak ister! Emir de yaz sezonunu babasıyla çok eğlenerek ve güzel geçiriyor" dedi.
Emir'i Bekir Aksoy'a gözü kapalı teslim ettiğini söyleyen anne Çavuşoğlu, "Hangi anne-baba çocuğunu tehlikeye atmak ister! Emir de yaz sezonunu babasıyla çok eğlenerek ve güzel geçiriyor" dedi.
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