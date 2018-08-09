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Baba destek!

Baba destek!
Bekir Aksoy'un geçtiğimiz gün oğlu Emir'i Bodrum'da havaya atıp tutarken çekilen fotoğrafları bazıları tarafından eleştirildi. 's'de görüntülenen Aksoy'un eski eşi Derya Çavuşoğlu, oğlunun babasına destek çıktı.

Emir'i 'a gözü kapalı teslim ettiğini söyleyen anne Çavuşoğlu, "Hangi anne-baba çocuğunu tehlikeye atmak ister! Emir de yaz sezonunu babasıyla çok eğlenerek ve güzel geçiriyor" dedi.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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