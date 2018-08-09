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Antep hatırası

Antep hatırası
Bir süredir sevgilisi Necati Kocabay ile Gaziantep'te olan Nurgül Yeşilçay, önceki gün aşka geldi. Yapımcı aşkıyla çekilen bu karesini instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, bu fotoğrafın altına da kalp emojisi koydu.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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