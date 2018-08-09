Bir süredir sevgilisi Necati Kocabay ile Gaziantep'te olan Nurgül Yeşilçay, önceki gün aşka geldi. Yapımcı aşkıyla çekilen bu karesini instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, bu fotoğrafın altına da kalp emojisi koydu.
Antep hatırası
Etiketler: Gaziantep , Nurgül Yeşilçay
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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