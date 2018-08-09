Önceki gün kendisine ait 'Song writer' isimli lüks yatını Göcek'teki bir koya demirleyen Mustafa Sandal, oğullarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Son şarkısı 'Reset'in başarısını kutlayan Musti, 9 yaşındaki Yaman ve 6 yaşındaki Yavuz ile gün boyu deniz keyfi yaptı.
Bir ara tekneye çıkıp güneşlenen başarılı sanatçı, 48 yaşında olmasına rağmen hayli fit bir vücuda sahipti. Düzenli sporunu tatilinde de ihmal etmeyen Musti, teknenin arka kısmında küçük oğlu Yavuz'a da şınav çektirdi. Popçunun bu halleri, "48'lik Herkül" yorumu yaptırdı.
DOĞAN SAVAŞ
Bir ara tekneye çıkıp güneşlenen başarılı sanatçı, 48 yaşında olmasına rağmen hayli fit bir vücuda sahipti. Düzenli sporunu tatilinde de ihmal etmeyen Musti, teknenin arka kısmında küçük oğlu Yavuz'a da şınav çektirdi. Popçunun bu halleri, "48'lik Herkül" yorumu yaptırdı.
DOĞAN SAVAŞ
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