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48’lik

, düzenli sporun karşılığını aldı. Önceki gün Göcek’te lüks yatında görüntülenen 48 yaşındaki Musti, kaslı vücuduyla dikkat çekti

48’lik Herkül
Önceki gün kendisine ait 'Song writer' isimli lüks yatını Göcek'teki bir koya demirleyen Mustafa Sandal, oğullarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Son şarkısı 'Reset'in başarısını kutlayan Musti, 9 yaşındaki Yaman ve 6 yaşındaki Yavuz ile gün boyu deniz keyfi yaptı.



Bir ara tekneye çıkıp güneşlenen başarılı sanatçı, 48 yaşında olmasına rağmen hayli fit bir vücuda sahipti. Düzenli sporunu tatilinde de ihmal etmeyen Musti, teknenin arka kısmında küçük oğlu Yavuz'a da şınav çektirdi. Popçunun bu halleri, "48'lik Herkül" yorumu yaptırdı.



DOĞAN SAVAŞ
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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