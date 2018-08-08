Yap-boz aşk

İlişkileri yılan hikayesine dönen Kutsi ile Feyza Çıpa aşkında yeni gelişme... Uğruna eşi Sinem Bayraktutar'dan boşandığı Çıpa ile ile 5 yıldır aşk yaşayan ünlü şarkıcı, iddiaya göre ilişkiyi bitirdi. 45 yaşındaki şarkıcı, 2017 Aralık'ta nişanlandığı Feyza Çıpa'yı instagram'da da takipten çıkardı. Güzel nişanlısıyla olan tüm fotoğraflarını silen Kutsi'ye Çıpa'dan da karşılık gecikmedi.
EVLİLİK KRİZ NEDENİ...
Feyza Çıpa da kendisinden 12 yaş büyük nişanlısını sosyal medyadan takibi bırakıp onunla olan tüm karelerini de sildi. İkilinin bu hamlesi, yeniden ayrıldıkları dedikodularını çıkardı. Beş yıldır devam eden olaylı ilişkilerinde defalarca ayrılıp barışan çift, en son 2017 Eylül'ünde 5 günlük bir ayrılık yaşamış ve 2017 Aralık'ta ise nişanlanmıştı. Kutsi ile Feyza Çıpa'nın sürekli ayrılıp barışmasına gerekçe olarak ise şarkıcının evliliğe yanaşmaması ve Çıpa'nın bu konuda olan ısrarı neden olarak gösteriliyor...
EVLİLİK KRİZ NEDENİ...
Feyza Çıpa da kendisinden 12 yaş büyük nişanlısını sosyal medyadan takibi bırakıp onunla olan tüm karelerini de sildi. İkilinin bu hamlesi, yeniden ayrıldıkları dedikodularını çıkardı. Beş yıldır devam eden olaylı ilişkilerinde defalarca ayrılıp barışan çift, en son 2017 Eylül'ünde 5 günlük bir ayrılık yaşamış ve 2017 Aralık'ta ise nişanlanmıştı. Kutsi ile Feyza Çıpa'nın sürekli ayrılıp barışmasına gerekçe olarak ise şarkıcının evliliğe yanaşmaması ve Çıpa'nın bu konuda olan ısrarı neden olarak gösteriliyor...
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