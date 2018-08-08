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Üçü bir arada

Üçü bir arada
Sosyetenin seçkin isimleri Pervin Ersoy, Burcu Hattat ve Sevinç İnanç Kılıç, 'da.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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