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Orman terapisi

Orman terapisi
Ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen, önceki gün kızı Pera ile NG Sapanca'da çıkışlı iyi yaşam akımı 'Forest Bathing- Orman Terapisi'ni deneyimledi. Doğayla baş başa geçen terapide, Asıltürkmen stres atarken kızı Pera da oldukça mutluydu.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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