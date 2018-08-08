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Neşeli ikili

Neşeli ikili
Bir süre önce nişanlanarak gündem yaratan Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in keyfine diyecek yok. Kendilerine adım adım takip eden paparazzi ordusuna renkli görüntüler veren ünlü çift, önceki gün New York'ta kural bozmadı. 24 yaşındaki Bieber ile 21 yaşındaki model sevgilisi, sokaklarında çocuklar gibi neşeliydi.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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