Bir süre önce nişanlanarak gündem yaratan Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in keyfine diyecek yok. Kendilerine adım adım takip eden paparazzi ordusuna renkli görüntüler veren ünlü çift, önceki gün New York'ta kural bozmadı. 24 yaşındaki Bieber ile 21 yaşındaki model sevgilisi, New York sokaklarında çocuklar gibi neşeliydi.
Neşeli ikili
Etiketler: Justin Bieber , New York
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.