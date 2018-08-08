Yol Durumu
  1. 4x4’lük ağırlama
  2. İddialı dönüyor

tokadı

Mutlu tokadı
Pazarda söylediği şarkılarla ünlenen fenomen mandalinacı Veysel Mutlu, ikinci single'ı 'Hapis De Yatarım' ile müzikseverlerle buluşturuyor. , Poll Production etiketiyle bugün yayınlanacak klibinde rol gereği partnerini dövüyor...
Etiketler:
  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar