Kişisel serveti 4 milyar doları bulan Evan Spiegel ile evli olan Miranda Kerr, güzelliğini zenginliğine değil tabiat anaya borçlu. Pahalı kozmetik ürünlerden kaçındığını söyleyen 35 yaşındaki Victoria's Secret meleği, en güzellik büyük sırrını ise şöyle anlattı: "Her gün düzenli olarak tükettiğim bol limonlu kereviz suyunu gün aşırı da yüzüme sürüyorum."
Kerevizle güzelleşiyor
Etiketler: Miranda Kerr , kereviz
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.