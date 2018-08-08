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le güzelleşiyor

Kerevizle güzelleşiyor
Kişisel serveti 4 milyar doları bulan Evan Spiegel ile evli olan Miranda Kerr, güzelliğini zenginliğine değil tabiat anaya borçlu. Pahalı kozmetik ürünlerden kaçındığını söyleyen 35 yaşındaki Victoria's Secret meleği, en güzellik büyük sırrını ise şöyle anlattı: "Her gün düzenli olarak tükettiğim bol limonlu kereviz suyunu gün aşırı da yüzüme sürüyorum."

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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