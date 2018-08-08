Tatil için önceki gün İspanya'ya giden Bade İşçil, çıktığı sanat turunda eğlenceli anlar yaşadı. Dünyaca ünlü ressam Salvador Dali'nin Girona'daki müzesini ziyaret eden güzel oyuncu, efsane ressamın eserleri önünde birbirinden ilginç pozlar verdi. Bade İşçil, bu renkli fotoğraflarının altına da "Dali'lik var bende" diyerek güldürdü.
İspanya’da 'Dali'rdi!
Güzel oyuncu, İspanya’daki Salvador Dali’nin müzesinde renkli anlar yaşadı.
Etiketler: İspanya , bade işcil , Salvador Dali , güzel
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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