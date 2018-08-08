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’da 'Dali'rdi!

oyuncu, ’daki ’nin müzesinde renkli anlar yaşadı.

İspanya’da Dalirdi!
Tatil için önceki gün İspanya'ya giden Bade İşçil, çıktığı sanat turunda eğlenceli anlar yaşadı. Dünyaca ünlü ressam Salvador Dali'nin Girona'daki müzesini ziyaret eden oyuncu, efsane ressamın eserleri önünde birbirinden ilginç pozlar verdi. Bade İşçil, bu renkli fotoğraflarının altına da "Dali'lik var bende" diyerek güldürdü.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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