Hasret giderdiler

Eski dostlar Pınar Altuğ Atacan ile Ebru Cündübeyoğlu, "Tesadüfün böylesi" dedirtti. Yıllardır İstanbul'da birbirlerini göremeyen iki güzel oyuncu, aileleriyle tatil için gittikleri Yunan Adası Leros'ta karşılaşıp böyle hasret giderdi.