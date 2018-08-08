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Hasret giderdiler

Hasret giderdiler
Eski dostlar Pınar Altuğ Atacan ile Ebru Cündübeyoğlu, "Tesadüfün böylesi" dedirtti. Yıllardır İstanbul'da birbirlerini göremeyen iki güzel oyuncu, aileleriyle tatil için gittikleri Yunan Adası Leros'ta karşılaşıp böyle hasret giderdi.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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