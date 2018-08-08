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Gezmelere doymadılar

Gezmelere doymadılar
Geçtığimiz gün oğlu Aslan'ın yaş gününü Dubrovnik'te kutlayan Feryal Gülman'ın keyifli tatili sürüyor. Hırvatistan'ın ardından rotalarını Karadağ'a çeviren anne ile oğlu, önceki gün kiraladıkları küçük bir tekneyle kıyı şerindeki tarihi yerleri gezdi...



Eşi Kemal Bey'e açtığı 200 milyon dolarlık boşanma davasıyla gündem olan Feryal Hanım'ın o dönem en büyük moral kaynağı, oğlu Aslan olmuştu...
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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