Gezmelere doymadılar

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gün oğlu Aslan'ın
yaş gününü Dubrovnik'te
kutlayan Feryal Gülman'ın
keyifli tatili
sürüyor. Hırvatistan'ın
ardından
rotalarını Karadağ'a
çeviren anne
ile oğlu, önceki
gün kiraladıkları
küçük bir
tekneyle kıyı
şerindeki tarihi
yerleri gezdi... Eşi Kemal Bey'e açtığı 200 milyon dolarlık boşanma davasıyla gündem olan Feryal Hanım'ın o dönem en büyük moral kaynağı, oğlu Aslan olmuştu...
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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