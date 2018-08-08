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En moda parti

En moda parti
Fahri Korutürk'ün torunu Mehmet Korutürk, yeni yaşını İstanbul'dan sonra Antalya'daki bir otelde kutladı. Partiye Melodie Monrose ve Tatiana Ismael gibi dünyaca ünlü modeller katıldı.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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