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dostluğu

Balayı dostluğu
Müzisyen eşi Sinan Güleryüz'le geçtiğimiz hafta evlenen Özge Özder, için önceki gün Bali'ye gitti. Güzel oyuncu, egzotik adanın çiçekleri ve ünlü maymunlarıyla da böyle keyifli poz verdi.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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