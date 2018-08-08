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Atla gel

Atla gel İdo
İbrahim Tatlıses'in kendi gibi şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, önceki gün farklı bir yeteneğini konuşturdu. Bitez'deki Yahşi Batı isimli çiftliğe giden , at binip usta binicilere taş çıkardı. İdo'nun dövmeleri de gözden kaçmadı.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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