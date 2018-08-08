Türkiye'nin birçok yerinden gelen hayvanlara şiddet haberleri can sıkarken önceki gün Begüm Kütük'ün Bodrum'dan yaptığı paylaşım, yüz güldürdü. Girdiği kozmetik mağazası Gratis'te bir köpeğin yerde yattığını gören Kütük, sıcaktan bunalan hayvanlara klimalı mağazalarını açan yetkililere "İyi ki varsınız" diye seslendi.
Aferinlik fotoğraf
Etiketler: Begüm Kütük , Bodrum , Türkiye
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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