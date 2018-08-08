Fatma Toptaş, kendisi gibi oyuncu dostları Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nu sevgilisinin mekanında ağırladı. Etiler'deki Gürkan Şef'te bir araya gelen ekipten Çayoğlu, sevgilisi Gürel ile aynı projede yer almaya sıcak bakmadığını söyledi.
4x4’lük ağırlama
Etiketler: Özge Gürel , Serkan Çayoğlu
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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