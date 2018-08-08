4x4’lük ağırlama

Fatma Toptaş, kendisi gibi oyuncu dostları Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nu sevgilisinin mekanında ağırladı. Etiler'deki Gürkan Şef'te bir araya gelen ekipten Çayoğlu, sevgilisi Gürel ile aynı projede yer almaya sıcak bakmadığını söyledi.