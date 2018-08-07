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sürprizi

Neymar sürprizi
Dünyanın gelmiş geçmiş en pahalı futbolcusu Neymar, güzel aşkı Bruna Marquezine için kesenin ağzını açtı. Brezilyalı modele, geçtiğimiz hafta 1 milyon euro'luk yaş günü organize eden , bu kez sevgilisini San Torini tatili hediye etti.

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