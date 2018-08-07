Köpeği dehşet saçtı

Kardashian Ailesi'nin en küçük yıldızı Kendall Jenner'ın geçtiğimiz günlerde pırlanta gerdanlık taktığı köpeği, başına iş açtı. 22 yaşındaki süper modelin doberman cinsi köpeği, önceki gün Los Angeles'taki bir restoranda minik bir kızı ısırdı.
Minik kıza buz tedavisi uygulanırken Kendall Jenner ile o sırada yanında olan sevgilisi Ben Simmons olay yerinden uzaklaştı. Minik kızının başına gelenden ötürü korku dolu anlar yaşayan anne ise süper modelin arkasından bağırsa da sesini duyuramadı.
Minik kıza buz tedavisi uygulanırken Kendall Jenner ile o sırada yanında olan sevgilisi Ben Simmons olay yerinden uzaklaştı. Minik kızının başına gelenden ötürü korku dolu anlar yaşayan anne ise süper modelin arkasından bağırsa da sesini duyuramadı.
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