Hızır bey farkı

Atv'nin 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca'ya büyük sürpriz. Önceki gün aracını Bodrum'daki bir mekanın valesine teslim eden Kaynarca'nın adı anahtarda hayat verdiği 'Hızır Çakırbeyli' olarak yazıldı.