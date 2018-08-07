Atv'nin 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca'ya büyük sürpriz. Önceki gün aracını Bodrum'daki bir mekanın valesine teslim eden Kaynarca'nın adı anahtarda hayat verdiği 'Hızır Çakırbeyli' olarak yazıldı.
Hızır bey farkı
Etiketler: Oktay Kaynarca , Bodrum
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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