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Gül gibi buluşma

Gül gibi buluşma
Eski sunucu Gül Gölge, önceki gün Çeşme'de futbolcu Hakan Balta'nın güzel eşi Derya Hanım ile bir araya geldi. İkili, verdikleri bu pozla da doğal güzelliklerini gözler önüne serdi.

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