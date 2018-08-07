Gül gibi buluşma

35 / 26 39 / 23 29 / 18 33 / 14 31 / 20 32 / 19 30 / 18 33 / 26 25 / 12 27 / 18 38 / 24 33 / 20 31 / 18 41 / 20 29 / 13 31 / 19 37 / 19 31 / 16 27 / 15 33 / 19 32 / 20 33 / 23 32 / 16 30 / 15 36 / 23 40 / 22 31 / 19 35 / 19 37 / 21 35 / 18 29 / 13 29 / 18 37 / 24 29 / 24 28 / 16 34 / 19 32 / 25 35 / 20 32 / 18 34 / 28 33 / 24 35 / 26 36 / 24 33 / 18 31 / 18 27 / 12 29 / 14 31 / 15 31 / 19 33 / 18 31 / 18 37 / 22 32 / 22 31 / 21 29 / 17 36 / 22 36 / 24 36 / 26 34 / 20 34 / 19 29 / 16 31 / 18 29 / 23 33 / 25 28 / 23 32 / 21 31 / 24 39 / 25 31 / 25 29 / 14 40 / 25 35 / 24 31 / 23 30 / 18 28 / 24 38 / 20 30 / 18 29 / 15 31 / 22 27 / 14 28 / 22 Eski
sunucu Gül Gölge,
önceki gün Çeşme'de
futbolcu Hakan Balta'nın
güzel eşi Derya Hanım
ile
bir araya geldi. İkili,
verdikleri bu pozla da
doğal güzelliklerini
gözler önüne serdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.