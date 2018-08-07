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Ekmeğinin peşinde!

Ekmeğinin peşinde!
Altıncı Vakfıkebir Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan İrem Derici, hem şarkıları hem de renkli kişileriyle Trabzon'u salladı. Derici, kendisi için özel olarak yapılan Trabzon ekmeğiyle de böyle poz verdi.
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