Altıncı Vakfıkebir Ekmek Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan İrem Derici, hem şarkıları hem de renkli kişileriyle Trabzon'u salladı. Derici, kendisi için özel olarak yapılan Trabzon ekmeğiyle de böyle poz verdi.
Ekmeğinin peşinde!
Etiketler: irem derici , Trabzon , ekmek
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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