Yüzü güldü

yüzü uzun zaman sonra yeniden güldü.ayrılığın ardından ikinci kez barışan güzel stil danışmanı, bu denemede de mutlu olamamıştı. Benan'lakoyan Ece Sükan'ın adı bu süreçten sonra kimseyle anılmadı. Sükan, önceki gecekural bozdu.bir erkekle keyifli bir şekilde eğlenen Ece Sükan'ın yüzünde güller açıyordu. Bir aragenç adam, sevgilisinin mutluluğunu ikiye katladı. Bu arada Ece Sükan'ın kendisinden yaşça küçük aşkınınde gözden kaçmadı.