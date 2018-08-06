Yüzü güldü

Ece Sükan'ın yüzü uzun zaman sonra yeniden güldü. 2014'te ABD'de evlendiği Ümit Benan'la ayrılığın ardından ikinci kez barışan güzel stil danışmanı, bu denemede de mutlu olamamıştı. Benan'la aşkına 2017'de nokta koyan Ece Sükan'ın adı bu süreçten sonra kimseyle anılmadı. Sükan, önceki gece Beyoğlu'nda kural bozdu.
Gizemli bir erkekle keyifli bir şekilde eğlenen Ece Sükan'ın yüzünde güller açıyordu. Bir ara yoldan geçen çiçekçiden gül alarak Sükan'a veren genç adam, sevgilisinin mutluluğunu ikiye katladı. Bu arada Ece Sükan'ın kendisinden yaşça küçük aşkının Ümit Benan'a olan benzerliği de gözden kaçmadı.
HALİL ÇİLİNGİR
Gizemli bir erkekle keyifli bir şekilde eğlenen Ece Sükan'ın yüzünde güller açıyordu. Bir ara yoldan geçen çiçekçiden gül alarak Sükan'a veren genç adam, sevgilisinin mutluluğunu ikiye katladı. Bu arada Ece Sükan'ın kendisinden yaşça küçük aşkının Ümit Benan'a olan benzerliği de gözden kaçmadı.
HALİL ÇİLİNGİR
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