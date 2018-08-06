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Konser rekortmeni

Konser rekortmeni
Kerki ve Solfej'in düzenlediği yaz konserleri kapsamında Ege'de fırtınalar koparan Sıla, turnenin dördüncü olan Bodrum Antik Tiyatro'da da kapalı gişe geleneğini bozmadı... Ünlü sanatçı, biletleri günler öncesinden tükenen konserde yine binlerce kişiyi mest etti.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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