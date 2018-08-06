Kerki ve Solfej'in düzenlediği yaz konserleri kapsamında Ege'de fırtınalar koparan Sıla, turnenin dördüncü konseri olan Bodrum Antik Tiyatro'da da kapalı gişe geleneğini bozmadı... Ünlü sanatçı, biletleri günler öncesinden tükenen konserde yine binlerce kişiyi mest etti.
Konser rekortmeni
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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